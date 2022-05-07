«الريشة الطائرة» أفضل اتحاد

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وتضمن الاجتماع حفل توزيع جوائز مسابقة الاتحاد في فروع عدة هي: جائزة تأثير برامج الاتحاد الدولي، جائزة المشاركة، جائزة الترويج الرياضي، وجائزة التفاعل والانخراط مع الجماهير، وجاءت مشاركة الاتحاد السعودي بالمسابقة في فرع المشاركات من خلال 9 مشاريع متميزة تفوق بها على مشاركات أكثر من 100 دولة من الدول المتقدمة في اللعبة. ومن بين المشاريع، تدريب المدربين والحكام الوطنيين، مشروع البطولات المحلية، تفعيل اللعبة بالأندية المحلية، ومشروع المعسكرات التدريبية للمنتخب ومشاركاته الخارجية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بول إيريك، جائزة أفضل اتحاد للريشة الطائرة في فرع المشاركة، لرئيس الاتحاد السعودي للعبة مقرن المقرن، جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة الذي أقيم في بانكوك.وتضمن الاجتماع حفل توزيع جوائز مسابقة الاتحاد في فروع عدة هي: جائزة تأثير برامج الاتحاد الدولي، جائزة المشاركة، جائزة الترويج الرياضي، وجائزة التفاعل والانخراط مع الجماهير، وجاءت مشاركة الاتحاد السعودي بالمسابقة في فرع المشاركات من خلال 9 مشاريع متميزة تفوق بها على مشاركات أكثر من 100 دولة من الدول المتقدمة في اللعبة. ومن بين المشاريع، تدريب المدربين والحكام الوطنيين، مشروع البطولات المحلية، تفعيل اللعبة بالأندية المحلية، ومشروع المعسكرات التدريبية للمنتخب ومشاركاته الخارجية.

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