الوثلان نائبا لعربي الدراجات

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وخلال الـ47 عاما تعاقب على رئاسة الاتحاد العربي 3 رؤساء بدءا من الأمير بندر بن عبدالرحمن، تلاه خالد التركي ثم تولى فيصل القاسمي الرئاسة منذ يونيو 1997م وحتى الآن، وكان مقر الاتحاد في الرياض ثم انتقل إلى القاهرة ومنها إلى دبي وأخيرا إلى إمارة الشارقة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للدراجات في اجتماعها الـ35 أمس في القاهرة، رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان نائبا لرئيس الاتحاد العربي للفترة من 2022 إلى 2024.وخلال الـ47 عاما تعاقب على رئاسة الاتحاد العربي 3 رؤساء بدءا من الأمير بندر بن عبدالرحمن، تلاه خالد التركي ثم تولى فيصل القاسمي الرئاسة منذ يونيو 1997م وحتى الآن، وكان مقر الاتحاد في الرياض ثم انتقل إلى القاهرة ومنها إلى دبي وأخيرا إلى إمارة الشارقة.

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