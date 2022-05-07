الأخضر يدشن تحضيراته بمواجهة منتخبات أمريكية جنوبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بداية تحضيراته لكأس العالم 2022 في قطر من خلال إقامة معسكرين إعداديين في إسبانيا وتحديدا بمدينة غليكانتي، حيث يستغل الأخضر أيام الفيفا الخاصة بشهري يونيو وسبتمبر المقبلين في تدشين المرحلتين الأولى والثانية من برنامجه الإعدادي للمونديال الذي سينطلق في قطر خلال الفترة من21 نوفمبر المقبل وحتى 18 ديسمبر. وتقرر أن يخوض الأخضر خلال معسكر إسبانيا 4 مواجهات تجريبية، أعلن عن ثلاث مواجهات منها أمام منتخبات من أمريكا الجنوبية، حيث ستكون المباراة الأولى أمام منتخب كولومبيا، والثانية أمام فنزويلا، فيما ستحدد المباراة الثالثة لاحقا، علما أن مجموعة الأخضر تضم منتخبا واحدا من قارة أمريكا الجنوبية وهو المنتخب الأرجنتيني، حيث أوقعت قرعة كأس العالم، المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا. الأخضر في المرحلة الأولى:





تقام في الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو.



يخوض مباراتين وديتين بملعب نويفا كوندومينا بمدينة مرسيا (جنوب شرق إسبانيا).



الأولى أمام منتخب كولومبيا في 5 يونيو.



التجريبية الثانية أمام منتخب فنزويلا في 9 يونيو.



المرحلة الثانية:



تقام خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر



يخوض مباراتين وديتين.



الأولى أمام منتخب اللإكوادور في 23 سبتمبر



التجريبية الثانية تحدد الحقا.



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