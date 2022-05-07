بث مباشر.. الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المبارة على ملعب "الأهلي وي السلام".

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مواجهة وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.‏

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويغيب كل من عمرو السولية لاعب الوسط ومحمد عبد المنعم مدافع الفريق عن المشاركة في مباراة اليوم بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، أعلن داركو، المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري، عن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي.

وجاء تشكيل فريق وفاق سطيف كالتالي:

خدايرية - مختار - كندوسي - أكرم جحنيط - فرحاني - رياض بن عياد - دجابو - أمير القروي - لعربي - هشام بلقروي - عبد القادر بوتيش.