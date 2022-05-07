شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يصل للهدف رقم 11 مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، في تسجيل هدفه الخامس بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ليصل رصيد أهدافه بالبطولة إلى 11 هدفا بجانب هدف آخر في كأس السوبر الأفريقي.

ونجح فريق الأهلي في الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي وي السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى نهائي البطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ "محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، وبيرسي تاو".

وجاءت التشكيلة الأساسية للوفاق أمام الأهلي كالتالي: "خذايرية، لعريبي، بلقروي، زيتي، فرحاني، قاراوي، بوطيش، قندوسي، جحنيط، جابو، وبن عياد".