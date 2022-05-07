شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر.. هداف الأهلي بالتخصص في البطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، إلى هدفه الخامس في البطولات الأفريقية مع النادي، ليثبت اللاعب أنه هداف بالتخصص في المسابقات القارية مع المارد الأحمر.

وقع طاهر محمد طاهر على هدفه الخامس في مباراة الأهلي ووفاق سطيف، وقبلها سجل ثلاثة أهداف بدوري الأبطال وهدف في السوبر الأفريقي.

ويملك طاهر محمد طاهر في رصيده 8 أهداف فقط مع الأهلي منهم 5 في البطولات الأفريقية و3 في المسابقات المحلية.

وسجل طاهر هدف الأهلي الثاني في مرمى وفاق سطيف في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، على استاد ‏الأهلي ‏والسلام، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ "محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، وبيرسي تاو".

وجاءت التشكيلة الأساسية للوفاق أمام الأهلي كالتالي: "خذايرية، لعريبي، بلقروي، زيتي، فرحاني، قاراوي، بوطيش، قندوسي، جحنيط، جابو، وبن عياد".