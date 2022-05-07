شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفقد جهود ارتكازه أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يغيب عماد حمدي، ارتكاز الإسماعيلي، عن مواجهة سيراميكا كليوباترا، والمقرر انطلاقها منتصف مايو الجاري على استاد الإسماعيلية الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بمسابقة الدوري الممتاز، بسبب تراكم الإنذارات.

وكان لاعب وسط الدراويش قد حصل على الإنذار الثالث خلال مشاركته فى مباراة المصري البورسعيدي مساء أمس الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتى انتهت لصالح الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى قمة مؤجلات الأسبوع الـ14 بالمسابقة المحلية، ليتأكد غيابه عن المباراة حسب اللائحة.

ومن المعروف أن المباراة القادمة سوف تشهد عودة عمر الوحش ومحمد هاشم وعبد الرحمن مجدي وأحمد مصطفي ومحمد بن خماسة الذين غابوا فى الآونة الأخيرة لأسباب مختلفة.