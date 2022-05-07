شكرا لقرائتكم خبر عن نادى فيوتشر ينعي شهداء الوطن فى حادث غرب سيناء الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي فيوتشر بيانا رسميا ينعى خلاله شهداء القوات المسلحة ومصر في حادث غرب سيناء الإرهابي، وجاء بيان فيوتشر كالتالي: ‏وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون

ينعي مجلس إدارة نادي فيوتشر اف سي شهداء الوطن في الحادث الإرهابي الأثم في إحدي نقاط رفع المياه غرب سيناء.

رحم الله شهداء الوطن .. وحفظ مصر وشعبها وقواتها المسلحة الباسلة.

توجه فريق فيوتشر، اليوم السبت، إلى برج العرب بالإسكندرية، للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد، الاثنين، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.

واقتحم فريق فيوتشر المربع لذهبي بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة ليرتقى للمركز الرابع، جمعها الفريق من 16 مواجهة نجح فيها من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم ومثلها تعادلات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.