شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي 1 – 0 وفاق سطيف.. تاو يهدر ويسجل هدف التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الأهلي على وفاق سطيف الجزائري بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد الأهلي والسلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي المباراة بسيطرة في محاولة للتحكم في رتم اللعب وفتح ثغرات بين خطوط الفريق الضيف، وألغت تقنية الفار هدف التقدم للأهلي بقدم طاهر محمد في الدقيقة الثالثة مستغلا ارتباك فريق وفاق سطيف بعدما وصلته كرة طولية من اليو ديانج واستلمها بشكل جيد ومررها على يسار حارس الفريق الجزائري معلنا تقدم الأهلي بهدف مبكر رغم أن باملاك تيسيما حكم الساحة احتسبها هدف في البداية.

وتحصل فريق وفاق سطيف على أول ركلة ركنية في الدقيقة العاشرة ولعبت الكرة على حدود منطقة الستة قبل أن يبعدها حمدي فتحي لاعب الأهلي من مناطق الخطورة، واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللعب في محاولة للوصول إلى مرمى وفاق سطيف وإحراز هدف التقدم.

وسدد حسين الشحات كرة مباشرة على مرمى وفاق سطيف في الدقيقة 18 ولكنها مرت بعيدا عن الثلاث خشبات، وأهدر بيرسي تاو فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 20 بعدما انفرد بمرمى وفاق سطيف وسددها على يسار الحارس ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وسدد أحمد عبد القادر تصويبة رائعة ولكنها ارتطمت في العارضة وعادت إلى أرضية الملعب وبعدها بدقيقة صوب حسين الشحات تسديدة بنفس الطريقة ارتطمت بالقائم وعادت إلى الملعب ولكن الحكم المساعد أشار باحتساب تسلل على الشحات.

وشجل بيرسي تاو هدف التقدم للأهلي برأسية بعد استقباله عرضية متقنة من علي معلول في الدقيقة 30 من عمر المباراة مستغلا خطأ مدافع الفريق الجزائري.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الأول تشكيل الفريق لخوض مباراة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاء تشكيل الأهلي مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول في الدفاع، أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات في الوسط، بيرسي تاو في الهجوم.

فيما أعلن الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لنادي وفاق سطيف الجزائري، تشكيل فريقه أمام الأهلي في المباراة التي تجمعهما باستاد ‏الأهلي ‏والسلام في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.‏

وجاء تشكيل وفاق سطيف أمام الأهلي مكون من: سفيان خذايرية في حراسة المرمى، محمد زيتي - هشام بلقروي - هواري فرحاني في الدفاع، عبد القادر بوتيش - حسين لعريبي - أكرم جحنيط - أمير قراوي - أحمد قندوسي في الوسط، و عبد المؤمن جابو - رياض بن عياد في الهجوم.

وجاء على دكة الإحتياط : "بوحلفاية ، دباري ، براهيمي ، نمديل ، حشود ، فرحي ، بودبوس ، دغموم ، مطراني".



































































































































































































































































