لاعبو الأهلى ووفاق سطيف يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث غرب سيناء

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القاهرة - سامية سيد - وقف لاعبو الأهلى ووفاق سطيف دقيقة حدادا أرواح شهداء حادث غرب سيناء قبل انطلاق المباراة المقامة حاليا باستاد الأهلى والسلام، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى للاطمئنان على جاهزية الفريق لمباراته المرتقبة أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفى ضوء الدعم الكامل لجهود القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية فى مواجهة الإرهاب الأسود، تم التأكيد على الوقوف دقيقة حدادا قبل انطلاق المباراة على أرواح شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم أثناء تصديهم للهجوم الإرهابى على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء .

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي الأول، تشكيل الفريق لخوض مباراة وفاق سطيف الجزائري التى تنطلق فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد ‏الأهلي ‏والسلام في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.‏ وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏ خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.‏ خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات. خط الهجوم: بيرسي تاو.



































































































































































































































































