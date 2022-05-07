شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد السوبر الأفريقى لليد ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت اللجنة المنظمة للسوبر الأفريقى لكرة اليد المحدد له غدا، الأحد، فريقى الأهلى والزمالك بتقديم موعد المباراة ساعتين لتقام فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة.

ويسعى الزمالك بكل قويته لحصد البطولة الثالثة هذا الموسم بعد التتويج بلقبى الدورى وكأس السوبرالمحلى، بينما يطمح الفريق الأحمر فى التتويج ببطولة لمصالحة الجاهير فى ظل خسارة جميع المنافسات المحلية.

ودعم الأهلى صفوفه بالثنائى المحترف الكوبى القطرى رفائيل كابوتيه والبرازيلي أكاسيو ماركيز ، فيما دعم الزمالك صفوفه باللاعب شادى خليل المقرر أن يستمر مع الفريق بعد بطولتى السوبر و الكؤوس الأفريقية.

الزمالك المصرى شارك فى السوبر الأفريقى فى 9 نسخ من قبل، حصل على 7 ألقاب وتوج بالمركز الثانى مرتين،أما الاهلى شارك فى 6 نسخ حصل على لقب واحد و توج بالمركز الثانى 5 مرات.

أحرز الزمالك فى بطولة السوبر 252 هدفاً وعليه 233 هدفا،أحرز الأهلي 156 هدفا وعليه 159 هدفا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقيةّ لكرة اليد المقرر أن تنطلق عقب السوبر الأفريقى عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من: جي اس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجرى.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من: فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.