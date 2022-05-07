شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلي يتقدم بثنائية على وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم الأهلي على وفاق سطيف الجزائري بهدفين نظيفين بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي وي السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة في محاولة للتحكم في رتم اللعب وفتح ثغرات بين خطوط الفريق الضيف، وألغت تقنية الفار هدف التقدم للأهلي بقدم طاهر محمد في الدقيقة الثالثة، مستغلا ارتباك فريق وفاق سطيف، بعدما وصلته كرة طولية من اليو ديانج واستلمها بشكل جيد، ومررها على يسار حارس الفريق الجزائري معلنا تقدم الأهلي بهدف مبكر رغم أن باملاك تيسيما حكم الساحة احتسبها هدف في البداية.

وتحصل فريق وفاق سطيف على أول ركلة ركنية في الدقيقة العاشرة ولعبت الكرة على حدود منطقة الستة، قبل أن يبعدها حمدي فتحي لاعب الأهلي، من مناطق الخطورة، واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللعب، في محاولة للوصول إلى مرمى وفاق سطيف وإحراز هدف التقدم.

وسدد حسين الشحات كرة مباشرة على مرمى وفاق سطيف في الدقيقة 18، ولكنها مرت بعيدا عن الثلاث خشبات، وأهدر بيرسي تاو فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 20، بعدما انفرد بمرمى وفاق سطيف، وسددها على يسار الحارس ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وسدد أحمد عبد القادر تصويبة رائعة ولكنها ارتطمت في العارضة وعادت إلى أرضية الملعب وبعدها بدقيقة صوب حسين الشحات تسديدة بنفس الطريقة ارتطمت بالقائم، وعادت إلى الملعب، ولكن الحكم المساعد أشار إلى احتساب تسلل على الشحات.

وسجل بيرسي تاو هدف التقدم للأهلي برأسية بعد استقباله عرضية متقنة من علي معلول في الدقيقة 30 من عمر المباراة، مستغلا خطأ مدافع الفريق الجزائري.

وأشهر تيسميا الطرد الأحمر أمير القروي لاعب وفاق سطيف بعد العودة إلى تقنية الفار بسبب وجود تهور على قدم حسين الشحات في الدقيقة 33 من عمر المباراة، ليستكمل الفريق الجزائري المباراة بـ10 لاعبين.

وأهدر الشحات فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 من هجمة مرتدة وسددها مباشرة على المرمى ولكن مرت بجوار القائم الأيسر، وحصل الأهلي على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 نتيجة عرقلة الشحات ولكن لم يتعامل معها لاعبي الأهلي بشكل جيد وتعود الكرة للشحات الذي سددها على المرمى ولكن بعيدا عن الثلاث خشبات.

وسدد عبد القادر تصويبة مباشرة على مرمى سطيف في الدقيقة 45 من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة مدافع الفريق الجزائري ولكن مرت أعلى العارضة، وأهدر وفاق سطيف فرصة التعادل في الدقيقة 46 وسط دربكة بدفاع الأهلي بعد متابعة ركلة حرة مباشرة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وواصل الأهلي سيطرته على مجريات اللعب مع بداية الشوط الثاني وهدد مرمى وفاق سطيف في أكثر من مناسبة ولكن بدون فاعلية أمام المرمى، وسدد بيرسي تاو تصوبة على مرمى الفريق الجزائري ولكنها ارتطمت بالدفاع ووصلت سهلة في يد حارس المرمى.

وأحرز طاهر محمد هدف التعزيز للأهلي في الدقيقة 54 بعد متابعته تمريرة بيرسي تاو ووضعها رأسية في المرمى الجزائري، وهدد تاو مرمى وفاق سطيف في الدقيقة 57 ولكنها ارتطمت بالقائم وتحولت إلى ركلة مرمى.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الأول تشكيل الفريق لخوض مباراة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاء تشكيل الأهلي مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول في الدفاع، أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات في الوسط، بيرسي تاو في الهجوم.

فيما أعلن الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لنادي وفاق سطيف الجزائري، تشكيل فريقه أمام الأهلي في المباراة التي تجمعهما باستاد ‏الأهلي ‏والسلام في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.‏

وجاء تشكيل وفاق سطيف أمام الأهلي مكون من: سفيان خذايرية في حراسة المرمى، محمد زيتي - هشام بلقروي - هواري فرحاني في الدفاع، عبد القادر بوتيش - حسين لعريبي - أكرم جحنيط - أمير قراوي - أحمد قندوسي في الوسط، و عبد المؤمن جابو - رياض بن عياد في الهجوم.

وجاء على دكة الاحتياط: "بوحلفاية ، دباري ، براهيمي ، نمديل ، حشود ، فرحي ، بودبوس ، دغموم ، مطراني".