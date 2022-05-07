شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم إمام محمدين للجنة الكرة ويجدد تعاقده مع قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، تجديد تعاقد إمام محمدين رئيسا لقطاع الناشئين لموسمين قادمين، فضلا عن ضمه للجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة.

واجتمع اليوم مصيلحى بإمام محمدين بحضور أحمد عبد المجيد ومحمد أحمد سلامة لإنهاء الاتفاق على تجديد تعاقده، بعدما نجح محمدين فى وضع بصماته على جميع فرق القطاع والتي كللت بتتويج فريق مواليد 2005 ببطولة الجمهورية هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخ زعيم الثغر.

وأشار محمد مصيلحى بأن إجراءات تجديد التعاقد مع محمدين حُسمت سريعاً في ظل الرغبة المتبادلة بين الطرفين لاستكمال المسيرة المتميزة للقطاع مُشيداً بـ محمدين وخبرته وأنه أصبح أحد العلامات المميزه فى اكتشاف المواهب .

وأكد رئيس النادى بأنه سوف يسعى جاهداً ومجلس الإدارة لتوفير كافة مقومات النجاح لقطاع الناشئين لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة مؤكداً بأنه يثق في قدرات إمام محمدين،متمنياً النجاح له واستمرارالبطولات تحت قيادته .

من ناحية أخرى فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على طلائع الأسطول بهدف نظيف ودياً سجله كريم ممدوح، وذلك استعدادا لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام.