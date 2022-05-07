شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يضيف الهدف الثانى للأهلي فى شباك وفاق سطيف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل طاهر طاهر لاعب الأهلى الهدف الثانى لفريقه فى شباك وفاق سطيف بالدقيقة 54 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول،خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات،خط الهجوم: بيرسي تاو.

بينما جاء تشكيل وفاق سطيف كالتالى: حراسة المرمى: سفيان خدايرية،الدفاع: حسين لاريبي – محمد ختير زيتي – هشام بلقروي – هواري فرحاني،الوسط: عبد القادر بوطيش – أمير قراوي – أحمد كندوسي – أكرم جحنيط،الهجوم: عبد المؤمن جابو – رياض بن عياد.

وحافظ الأحمر على تواجده في نصف النهائي في آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله في نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022.

وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.

ويفصل الأهلي عن تحقيق النجمة الأفريقية رقم 11 في تاريخه والثالثة على التوالي 3 مباريات فقط، هى مباراتا نصف النهائي ضد وفاق سطيف، ومن بعدها المباراة النهائية التي ستحدد هوية بطل النسخة الجديدة من دوري الأبطال.