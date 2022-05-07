شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء سيناء بمباريات الأسبوع الـ18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، الوقوف دقيقة حدادا في جميع مباريات الأسبوع الـ18 من عمر الدوري المصري، على أرواح شهداء الواجب الوطني أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين استشهدوا اليوم، إثر التصدي لمحاولة الهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه غرب سيناء وإحباط محاولة تفجيرها من قِبَل العناصر الإرهابية الغاشمة.

كما نعي اتحاد الكرة الشهداء وقال في بيانه: "ينعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، شهداء الواجب الوطني أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين استشهدوا اليوم، إثر التصدي لمحاولة الهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه غرب سيناء وإحباط محاولة تفجيرها من قبل العناصر الإرهابية الغاشمة".

وتابع اتحاد الكرة في بيانه: "يعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خالص التعازي لأسر الشهداء وجموع الشعب المصري.. سائلين المولى عز وجل أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".