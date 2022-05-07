شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على وفاق سطيف 1 / 0 وطرد مدافع الضيوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف فى المباراة التى تجمعهما باستاد الأهلي والسلام فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي المباراة بسيطرة فى محاولة للتحكم فى رتم اللعب وفتح ثغرات بين خطوط الفريق الضيف، وألغت تقنية الفار هدف التقدم للأهلي بقدم طاهر محمد في الدقيقة الثالثة مستغلا ارتباك فريق وفاق سطيف بعدما وصلته كرة طولية من أليو ديانج وتسلمها بشكل جيد ومررها على يسار حارس الفريق الجزائري معلنا تقدم الأهلي بهدف مبكر رغم أن باملاك تيسيما حكم الساحة احتسبها هدفاً فى البداية.

وتحصل فريق وفاق سطيف على أول ركلة ركنية فى الدقيقة العاشرة ولعبت الكرة على حدود منطقة الستة قبل أن يبعدها حمدي فتحي لاعب الأهلي من مناطق الخطورة، واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللعب في محاولة للوصول إلى مرمى وفاق سطيف وإحراز هدف التقدم.

وسدد حسين الشحات كرة مباشرة على مرمى وفاق سطيف في الدقيقة 18 ولكنها مرت بعيدا عن الثلاث خشبات، وأهدر بيرسي تاو فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 20 بعدما انفرد بمرمى وفاق سطيف وسددها على يسار الحارس ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وسدد أحمد عبد القادر تصويبة رائعة ولكنها ارتطمت في العارضة وعادت إلى أرضية الملعب وبعدها بدقيقة صوب حسين الشحات تسديدة بنفس الطريقة ارتطمت بالقائم وعادت إلى الملعب ولكن الحكم المساعد أشار باحتساب تسلل على الشحات.

وسجل بيرسي تاو هدف التقدم للأهلي برأسية بعد استقباله عرضية متقنة من علي معلول في الدقيقة 30 من عمر المباراة مستغلا خطأ مدافع الفريق الجزائري.

وأشهر تيسميا الطرد الأحمر أمير القروي لاعب وفاق سطيف بعد العودة إلى تقنية الفار بسبب وجود تهور على قدم حسين الشحات في الدقيقة 33 من عمر المباراة، ليستكمل الفريق الجزائري المباراة بـ10 لاعبين.

وأهدر الشحات فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 من هجمة مرتدة وسددها مباشرة على المرمى ولكن مرت بجوار القائم الأيسر، وحصل الأهلي على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 نتيجة عرقلة الشحات ولكن لم يتعامل معها لاعبي الأهلي بشكل جيد وتعود الكرة للشحات الذي سددها على المرمى ولكن بعيدا عن الثلاث خشبات.

وسدد عبد القادر تصويبة مباشرة على مرمى سطيف في الدقيقة 45 من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة مدافع الفريق الجزائري ولكن مرت أعلى العارضة، وأهدر وفاق سطيف فرصة التعادل في الدقيقة 46 وسط دربكة بدفاع الأهلي بعد متابعة ركلة حرة مباشرة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الأول المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول في الدفاع، أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات في الوسط، بيرسي تاو في الهجوم.

بينما بدأ الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لنادي وفاق سطيف الجزائري، المباراة بتشكيل يضم كلا من: سفيان خذايرية في حراسة المرمى، محمد زيتي - هشام بلقروي - هواري فرحاني في الدفاع، عبد القادر بوتيش - حسين لعريبي - أكرم جحنيط - أمير قراوي - أحمد قندوسي في الوسط، و عبد المؤمن جابو - رياض بن عياد في الهجوم.

وجاء على دكة الاحتياط : "بوحلفاية ، دباري ، براهيمي ، نمديل ، حشود ، فرحي ، بودبوس ، دغموم ، مطراني".



































































































































































































































































