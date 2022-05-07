شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يساهم بـ4 أهداف مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مساهمات الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع الأهلي بدوري الأبطال إلى 4 أهداف هذا الموسم، حيث سجل هدفين أمام المريخ ووفاق سطيف بجانب صناعة هدفين آخرين.

وسجل بيرسى تاو، لاعب الأهلى، الهدف الأول لفريقه في شباك وفاق سطيف في الدقيقة 30 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد ‏الأهلي ‏والسلام، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ "محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، وبيرسي تاو".

وجاءت التشكيلة الأساسية للوفاق أمام الأهلي كالتالي: "خذايرية، لعريبي، بلقروي، زيتي، فرحاني، قاراوي، بوطيش، قندوسي، جحنيط، جابو، وبن عياد".