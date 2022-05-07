الامارات | شباب الأهلي يحقق أول فوز في الدوري منذ 3 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يحقق أول فوز في الدوري منذ 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد شباب الأهلي ذاكرة الانتصارات بفوزه على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف في ختام مباريات الجولة الـ 22 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد راشد في دبي، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد "النمور" عند 24 نقطة في المركز العاشر.



وحقق شباب الأهلي أول فوز له في الدوري منذ 3 أشهر، عندما فاز على العروبة في فبراير الماضي، قبل أن يخسر خمس مباريات متتالية أمام كل من الشارقة والوحدة والوصل والجزيرة والعين.



وفرض شباب الأهلي طريقة لعبه في الشوط الأول ولم يحتاج صاحب الأرض أكثر من أربع دقائق لإحراز الهدف الأول بعدما استلم الإيراني أحمد نور الله كرة داخل منطقة الجزاء ولعبها عرضية وقابلها النرويجي توماس أولسن برأسه في المرمى.



وأحرز التوغولي بينيل مالابا هدفاً لفريق اتحاد كلباء ولكن الحكم علي الزرعوني ألغى الهدف بداعي التسلل، قبل أن يضيف توماس أولسن الهدف الثاني له ولشباب الأهلي بعدما تلقى كرة عرضية من البرازيلي يوري سيزار وسدد أولسن الكرة على يسار الحارس جمال عبدالله (22).



في المقابل تألق حارس مرمى شباب الأهلي حسن حمزة بتصديه لفرصتين محققتين، الأولى من كرة لعبها البيروفي ويلدر كارتاغينا برأسه (41) وفي الدقيقة نفسها أبعد حمزة كرة لعبها سلطان عادل برأسه.



وواصل شباب الأهلي أفضليته في الشوط الثاني وأهدر عيد خميس فرصة إحراز الهدف الثالث عندما تلقى تمريرة من البرازيلي غوستافو أمام منطقة جزاء فريق اتحاد كلباء وسدد خميس الكرة بجوار القائم (60)، بينما تألق حسن حمزة في التصدي لانفراد تام من بينيل مالابا (61) قبل أن يحرز مالابا الهدف الأول من ركلة ركنية وصلت إلى المهاجم التوغولي الذي لعب الكرة برأسه في المرمى (62).



ونشط "النمور" في الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء وتصدى حسن حمزة لأكثر من فرصة خطرة أبرزها تسديدة من الأرجنتيني بريان راميرز (81) وكرة أخرى من سلطان عادل (85) لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.



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