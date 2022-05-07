بيرسي تاو يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مواجهة وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وستقام على ملعب "الأهلي وي السلام".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.‏

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويغيب كل من عمرو السولية لاعب الوسط ومحمد عبد المنعم مدافع الفريق عن المشاركة في مباراة اليوم بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، أعلن داركو، المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري، عن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي.

وجاء تشكيل فريق وفاق سطيف كالتالي:

خدايرية - مختار - كندوسي - أكرم جحنيط - فرحاني - رياض بن عياد - دجابو - أمير القروي - لعربي - هشام بلقروي - عبد القادر بوتيش.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم تؤمن له التأهل للمباراة النهائية من أجل ملاقاة الفائز من مباراة الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي، حيث سيخوض الأحمر مباراة الإياب يوم 14 من شهر مايو الجاري على ملعب "5 يوليو" في الجزائر في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.