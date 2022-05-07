شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي ووفاق سطيف فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري باستاد الأهلي والسلام فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لخوض مباراة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاء تشكيل الأهلي مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول في الدفاع، أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات في الوسط، بيرسي تاو في الهجوم.

فيما أعلن الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لنادي وفاق سطيف الجزائري، تشكيل فريقه أمام الأهلي وجاء كالتالى: خذايرية ، لعريبي ، بلقروي ، زيتي ، فرحاني ، قاراوي ، بوطيش ، قندوسي ، جحنيط ، جابو ، بن عياد.

وجاء على دكة الاحتياط : "بوحلفاية ، دباري ، براهيمي ، نمديل ، حشود ، فرحي ، بودبوس ، دغموم ، مطراني".