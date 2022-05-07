شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يدعم الأهلي أمام وفاق سطيف بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص مؤمن زكريا، لاعب الاهلي السابق، على دعم الفريق فى مباراة اليوم أمام وفاق سطيف الجزائري، التي تنطلق فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد الأهلي والسلام في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.
وجلس مؤمن على دكة البدلاء لمؤازرة زملائه، كما حرص لاعبو الفريق الذين خرجوا من القائمة على التواجد فى ملعب المباراة لدعم الفريق.
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني تشكيل الأهلي لمواجة وفاق سطيف وجاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات. خط الهجوم: بيرسي تاو.