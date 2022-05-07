شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يدعم الأهلي أمام وفاق سطيف بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مؤمن زكريا، لاعب الاهلي السابق، على دعم الفريق فى مباراة اليوم أمام ‏وفاق سطيف الجزائري، التي تنطلق فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد ‏الأهلي ‏ والسلام ‏في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.‏

وجلس مؤمن على دكة البدلاء لمؤازرة زملائه، كما حرص لاعبو الفريق الذين خرجوا من القائمة على التواجد فى ملعب المباراة لدعم الفريق.‏

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني تشكيل الأهلي لمواجة وفاق سطيف وجاء كالتالي:‏ حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏ خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.‏ خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.‏ خط الهجوم: بيرسي تاو.‏‎