شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يدعم لاعبى الأهلى قبل مواجهة وفاق سطيف في دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل وائل جمعة، مدير منتخب مصر السابق، رسالة دعم للاعبى فريق الأهلى قبل مواجهة وفاق سطيف في الدور قبل نهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا. وكتب وائل جمعة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، "بالتوفيق يا أهلى تعليقا على صورة معاك يا أهلى"، برفقة نسر الفريق الأحمر وبجانبه علامة النصر.

ويدخل الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يستضيف وفاق سطيف الجزائرى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه، وتقام المباراة بحضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف مشجع.

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل فى المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.