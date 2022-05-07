شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار وفاق سطيف الجزائرى فى دورى الأبطال قبل مواجهة الأهلى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة وفاق سطيف بطل الجزائر لتحديد المتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

وشدد الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري، على صعوبة مواجهة الأهلي الليلة، مطالباً لاعبيه بضرورة التسجيل فى شباك المارد الأحمر بالقاهرة لتسهيل مهمة الفريق فى لقاء العودة.



مشوار وفاق سطيف

وقال داركو للاعبيه، "مباراة الذهاب بيننا وبين الأهلي في القاهرة ستكون صعبة، ولكن قوة الأهلي الهجومية تتسبب في خلق مساحات في دفاعه، وسنستغل هذه الثغرة للعبور إلى مرماه والتسجيل في شباكه من أجل تسهيل مهمتنا في مباراة الإياب بالجزائر وتحقيق حلم الجماهير الجزائرية في وصول الفريق إلى المباراة النهائية للبطولة هذا الموسم».

ويحتل وفاق سطيف المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الجزائرى برصيد 40 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 7 مباريات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 15.

مشوار فريق وفاق سطيف الجزائرى في دوري الأبطال

فورتون جامبيا 3-0 وفاق سطيف

وفاق سطيف 3-0 فورتون غامبيا ثم الفوز بركلات الترجيح 5-4

نواذيبو موريتانيا 3-1 وفاق سطيف

وفاق سطيف 2-0 نواذيبو موريتانيا

حوريا الغينى 0-1 وفاق سطيف

وفاق سطيف 0-1 الرجاء المغربى

أمازولو جنوب أفريقيا 1-0 وفاق سطيف

وفاق سطيف 2-0 أمازولو جنوب افريقيا

وفاق سطيف 3-2 حوريا الغينى

الرجاء المغربى 1-0 وفاق سطيف

وفاق سطيف 0-0 الترجى التونسى

الترجى 0-1 وفاق سطيف