شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: فريق الأمل بالزمالك سيخوض وديات أمام فرق الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمدير الفني لفريق الأمل بالنادى، أن فكرة تكوين وإنشاء فريق الأمل جاءت لتدعيم الفريق الأول باللاعبين المميزين عقب إكسابهم خبرات اللعب مع الكبار عن طريق المباريات الودية، وسيتم تدريبهم وفقاً لسياسة وخطط الفريق الأول بالنادى ليكون الأمل امتدادا للفريق الأول.

وأضاف نبيه، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الفريق سيخوض مباريات ودية مع فرق من الدوري الممتاز وفرق القسم الثانى والدرجة الاولي، بهدف إكسابهم خبرة المباريات وكذلك لتسويق المميزين منهم.

وكشف الخليج 365 أسماء أبرز لاعبي فريق الأمل بنادي الزمالك والذي سيخوض غدا مرانه الأول فى الثالثة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق الأول بالقلعة البيضاء بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بالتنسيق مع إدارة الكرة بقيادة أمير مرتضى منصور.

ويضم فريق الأمل 22 لاعبا بمن فيهم مركز حراسة المرمى وهم مواليد 1999، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004 ، ابرزهم : طارق علاء ، محمد طارق ، ايشو ، كريم عبدون ، يوسف أسامة ، حسام اشرف ، الخضري ، حاتم سكر، محي.

وانتهت خلال الأيام الماضية دوريات الجمهورية الخاصة بهذه المواليد وبناء عليه تقرر تكوين فريق الأمل.

ومن المقرر أن يقود تدريبات فريق الأمل كل من أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وتأتي تدريبات فريق الأمل من أجل تجهيز هولاء اللاعبين بالشكل الفني والبدني المناسب من أجل الاستقرار على أفضل العناصر منهم وتصعيدهم لتدعيم الفريق الأول ، وذلك في ظل الاستراتيجية التي تتبعها إدارة النادي وبالتحديد إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور.