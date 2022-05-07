شكرا لقرائتكم خبر عن نادى فاركو ينعى شهداء الوطن فى غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة نادي فاركو شهداء الوطن البواسل الذين استشهدوا اليوم أثناء التصدي لمحاولة الهجوم الإرهابي الغادر على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وإحباط محاولة تفجيرها من قبل العناصر الإرهابية الغاشمة.
ويعرب مجلس إدارة نادي فاركو عن خالص تعازيه لجموع الشعب المصري خاصة أسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين الأبطال، سائلين المولى عز وجل، أن يلهمنا جميعًا الصبر والسلوان وأن يحفظ كل أبناء الوطن الساهرين علي أمنه وحمايته من يد الإرهاب الغاشمة.
وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.
وأكد المتحدث العسكرى، في بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.
وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره .