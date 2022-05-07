شكرا لقرائتكم خبر عن نادى فاركو ينعى شهداء الوطن فى غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة نادي فاركو شهداء الوطن البواسل الذين استشهدوا اليوم أثناء التصدي لمحاولة الهجوم الإرهابي الغادر على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وإحباط محاولة تفجيرها من قبل العناصر الإرهابية الغاشمة.

ويعرب مجلس إدارة نادي فاركو عن خالص تعازيه لجموع الشعب المصري خاصة أسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين الأبطال، سائلين المولى عز وجل، أن يلهمنا جميعًا الصبر والسلوان وأن يحفظ كل أبناء الوطن الساهرين علي أمنه وحمايته من يد الإرهاب الغاشمة.