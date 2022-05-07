شكرا لقرائتكم خبر عن شهاب يحيى نائبا لرئيس الاتحاد العربي للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت مساء اليوم السبت، انتخابات الاتحاد العربي للريشة الطائرة والتي أسفرت عن فوز شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي بالتزكية عن قارة أفريقيا.

وكانت أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي قد أقيمت عن طريق الفيديو كونفرانس وشهدت فوز البحرينية سوسن تقي بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية.

ومن جانبه أكد شهاب يحيى أنه يسعى لتطوير اللعبة خلال الفترة المقبلة من خلال برنامج طموح ينوي تطبيقه من أجل النهوض باللعبة في كل الدول العربية من خلال دعم الاتحادات الوطنية، وتنظيم بطولات مختلفة للمنتخبات والأندية.

وتابع: "سأكون حريصًا على استغلال منصبي في الاتحاد العربي لخدمة تطوير الريشة الطائرة المصرية، وذلك من خلال تنظيم البطولات والمعسكرات المشتركة بين منتخبات الدول العربية".

وحرص محمد كمال القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للعبة على مؤازرة ودعم شهاب يحيى لفوزه بهذا المنصب الذي سيعود بالنفع على المنتخبات المصرية لاسيما في ظل امتلاكه لمشروع قوي وطموح سيساعد في تطوير وإعادة هيكلة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.