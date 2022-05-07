شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب ينعي شهداء الوطن في حادث غرب سيناء الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي، شهداء الوطن، أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين استشهدوا اليوم، وفاضت أرواحهم الطاهرة، أثناء إحباط محاولة الهجوم الإرهابي، على نقطة رفع مياه غرب سيناء.

وأعرب مجلس إدارة نادي المقاولون العرب عن خالص التعازي للشعب المصري، وأسر الشهداء ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين الأبطال.

رحم الله شهداء الوطن وألهم ذويهم الصبر والسلوان وحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل شر.