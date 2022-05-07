شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة، حيث استهل نعيه بالآية الكريمة "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

وقال اتحاد الكرة في بيانه: "ينعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، شهداء الواجب الوطني أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين استشهدوا اليوم إثر التصدي لمحاولة الهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه غرب سيناء وإحباط محاولة تفجيرها من قبل العناصر الإرهابية الغاشمة".

وتابع اتحاد الكرة في بيانه: "يعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خالص التعازي لأسر الشهداء وجموع الشعب المصري.. سائلين المولى عز وجل أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".