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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة، حيث استهل نعيه بالآية الكريمة "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".
وقال اتحاد الكرة في بيانه: "ينعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، شهداء الواجب الوطني أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين استشهدوا اليوم إثر التصدي لمحاولة الهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه غرب سيناء وإحباط محاولة تفجيرها من قبل العناصر الإرهابية الغاشمة".
وتابع اتحاد الكرة في بيانه: "يعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خالص التعازي لأسر الشهداء وجموع الشعب المصري.. سائلين المولى عز وجل أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
كان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، قد أعلن عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.
وأكد المتحدث العسكرى في بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.
وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.