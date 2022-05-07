شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يقرر الرحيل عن بتروجت فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر ربيع ياسين، المدير الفني لفريق بتروجت، على إنهاء تجربته مع الفريق البترولي بنهاية الموسم الجارى، حيث استقر المدرب علي الرحيل عن بتروجت عقب آخر مباراة سيخوضها بدورى الدرجة الثانية.

وحقق ربيع ياسين نجاحا غير مسبوق مع فريق بتروجت، حيث أنقذ الفريق من الهبوط لدورى الدرجة الثالثة، وقاد الفريق للمركز الخامس، كما قاده للدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، كما نجح ربيع ياسين في وضع بتروجت بالمركز الثاني بمجموعته بدورى الموسم الحالي.

وقرر ربيع ياسين الرحيل عن قيادة بتروجت عقب انتهاء الفريق من خوض المباريات الخمس المتبقية في موسم الدرجة الثانية الحالي، خاصة أن ربيع ياسين يمتلك عددًا من العروض الأخرى ويقوم بدراستها فى الوقت الحالي.