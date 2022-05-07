شكرا لقرائتكم خبر عن باملاك تيسيما يعاين تقنية الفار قبل مباراة الأهلي ووفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طاقم حكام مباراة الأهلي ووفاق سطيف، بقيادة الإثيوبي باملاك تيسيما، على معاينة أرض ملعب السلام قبل مباراة الفريقين الليلة، ومعاينة تقنية الفار والاطمئنان على جاهزيتها قبل انطلاق المباراة المحدد لها التاسعة مساء اليوم السبت، باستاد الأهلي والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويدير مباراة الليلة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا، ويعاونه السوداني محمد عبد الله إبراهيم، وعيسى يايا من تشاد، بينما تم تعيين البوتسواني جوشوا بوندو حكمًا رابعًا ، كما أعلن الاتحاد الأفريقي عن تعيين الحكم الزامبي جاني سيكازوي مسئولا عن تقنية الفار، ويعاونه الكاميروني إلفز جاي، والموريتاني أحمد هيرالال.

وتضم القائمة 21 لاعبا هم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني، وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.