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تعرف على تشكيل وفاق سطيف أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لنادي وفاق سطيف الجزائري، تشكيل فريقه أمام الأهلي في المباراة التي ستجمع بينهما فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد ‏الأهلي ‏والسلام في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.‏

 

 

وجاءت التشكيلة الأساسية للوفاق أمام الأهلي كالتالي:

 

"خذايرية ، لعريبي ، بلقروي ، زيتي ، فرحاني ، قاراوي ، بوطيش ، قندوسي ، جحنيط ، جابو ، بن عياد"

 

وجاء على دكة الإحتياط : "بوحلفاية ، دباري ، براهيمي ، نمديل ، حشود ، فرحي ، بودبوس ، دغموم ، مطراني".

 

 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.‏

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي -  طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

واختتم الأهلي تدريباته عصر أمس، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة حيث اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين قبل المران لعرض محاضرة فنية بالفيديو.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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