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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل وفاق سطيف أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لنادي وفاق سطيف الجزائري، تشكيل فريقه أمام الأهلي في المباراة التي ستجمع بينهما فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.
"خذايرية ، لعريبي ، بلقروي ، زيتي ، فرحاني ، قاراوي ، بوطيش ، قندوسي ، جحنيط ، جابو ، بن عياد"
وجاء على دكة الإحتياط : "بوحلفاية ، دباري ، براهيمي ، نمديل ، حشود ، فرحي ، بودبوس ، دغموم ، مطراني".
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.
خط الهجوم: بيرسي تاو.
واختتم الأهلي تدريباته عصر أمس، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة حيث اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين قبل المران لعرض محاضرة فنية بالفيديو.