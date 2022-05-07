شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل وفاق سطيف أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لنادي وفاق سطيف الجزائري، تشكيل فريقه أمام الأهلي في المباراة التي ستجمع بينهما فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد ‏الأهلي ‏والسلام في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.‏

"خذايرية ، لعريبي ، بلقروي ، زيتي ، فرحاني ، قاراوي ، بوطيش ، قندوسي ، جحنيط ، جابو ، بن عياد"

وجاء على دكة الإحتياط : "بوحلفاية ، دباري ، براهيمي ، نمديل ، حشود ، فرحي ، بودبوس ، دغموم ، مطراني". وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

وجاءت التشكيلة الأساسية للوفاق أمام الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.‏

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو.