شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف وعبدون وسكر علي أبرز لاعبي فريق الأمل في الزمالك قبل انطلاقة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف الخليج 365 أسماء أبرز لاعبي فريق الأمل بنادي الزمالك، والذي سيخوض غدا مرانه الأول في الثالثة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق الأول بالقلعة البيضاء بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بالتنسيق مع إدارة الكرة بقيادة أمير مرتضى منصور.

ويضم فريق الأمل 22 لاعبا بمن فيهم مركز حراسة المرمى وهم مواليد 1999، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004، أبرزهم: طارق علاء، محمد طارق، ايشو، كريم عبدون، يوسف أسامة، حسام أشرف، الخضري، حاتم سكر، محيي.

وانتهت خلال الأيام الماضية دوريات الجمهورية الخاصة بهذه المواليد، وبناء عليه تقرر تكوين فريق الأمل، ومن المقرر أن يقود تدريبات فريق الأمل كل من: أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وتأتي تدريبات فريق الأمل من أجل تجهيز هولاء اللاعبين بالشكل الفني والبدني المناسب، من أجل الاستقرار على أفضل العناصر منهم وتصعيدهم لتدعيم الفريق الأول، وذلك في ظل الاستراتيجية التي تتبعها إدارة النادي وبالتحديد إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور.

في سياق مختلف شارك إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، السبت، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وظهر إمام عاشور بشكل مميز فى جميع الفقرات البدنية والفنية، على الرغم من غيابه في اللقاء المقبل أمام إنبى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

من ناحية أخرى، اجتمع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالثنائي أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، على هامش تدريب اليوم الذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وجاء الاجتماع بين المدير الفني وثنائي الجهاز المعاون من أجل التشاور في بعض الأمور الفنية استعدادا للمباراة المقبلة أمام الفريق البترولي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.‏