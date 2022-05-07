شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية تنتظر الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائرى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه، وتقام المباراة بحضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف مشجع.

الوصول لنهائى دوري الأبطال للمرة الـ 15 فى تاريخه

يمتلك فريق الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فرصة قوية لتسجيل رقم قياسى جديد فى تاريخه الأفريقى بالوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه، وذلك حال نجاحه فى تجاوز عقبة وفاق سطيف بطل الجزائر.

وعزز الأهلي من رقمه القياسي في دوري الأبطال بالوصول لنصف النهائي للمرة الـ18 في تاريخه الأفريقي العريق.

وحافظ الأحمر على تواجده في نصف النهائي في آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله في نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022.

وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.

أول فريق يفوز بدوري الأبطال الأفريقى 3 مرات متتالية

ويفصل الأهلي عن تحقيق النجمة الأفريقية رقم 11 في تاريخه والثالثة على التوالي 3 مباريات فقط، هى مباراتا نصف النهائي ضد وفاق سطيف، ومن بعدها المباراة النهائية التي ستحدد هوية بطل النسخة الجديدة من دوري الأبطال.

وحال تتويج الأهلي بلقب أفريقيا في نسختها الحالية سيكون حقق اللقب ثلاث مرات متتالية وهو أول فريق في تاريخ القارة السمراء يحقق اللقب 3 مرات متتالية، بعدما سبق وحققها مرتين على التوالي في 3 مناسبات عامي 2005 و2006 ، و2012 و2013 ، و2020 و2021.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي القرن بنسة 2020 قبل أن يفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي نسخة 2021.