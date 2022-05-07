شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينعى شهداء القوات المسلحة فى الحادث الإرهابى بغرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحي والمدير التنفيذي للنادي والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون، شهداء القوات المسلحة فى الحادث الإرهابي بغرب سيناء، فى بيان رسمي جاء كالتالي: ينعى الاتحاد السكندرى شهداء مصر الأبرار الذين فاضت أرواحهم الطاهرة في الحادث الإرهابى الخسيس الذى وقع اليوم في محافظة شمال سيناء دفاعا عن الوطن وسلامة أراضيه، رحم الله شهداء الوطن وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها.

وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وأكد المتحدث العسكرى في بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره .