شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يوجه تعليماته النهائية للاعبي الأهلي بفندق الإقامة قبل مباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، جلسة أخيرة مع لاعبي الفريق الأحمر بفندق الإقامة قبل التحرك إلى استاد الأهلي والسلام، استعدادا لخوض مباراتهم ضد وفاق سطيف مساء اليوم، السبت، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وحرص خلالها على شرح خطة اللعب وإعلان تشكيل الفريق الأحمر في مباراة وفاق سطيف اليوم، والتحدث عن بعض الأمور الفنية التي ينوي تطبيقها في مواجهة بطل الجزائر.

فيما حرص اللاعبون الكبار بالأهلي على عقد عدة جلسات جماعية ومنفردة مع باقي زملائهم من أجل تحفيزهم على تقديم مستوى قوي واللعب بروح عالية في مباراتهم ضد وفاق سطيف مساء اليوم السبت على استاد الأهلي والسلام في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقام اللاعبون الكبار بالأهلي، مثل محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، على الاجتماع بزملائهم لحثهم على الظهور بمستوى لائق بالفريق الأحمر وتاريخه، من أجل مصالحة الجماهير الحمراء بعد تراجع الأداء في الفترة الماضية وفقدان عدة نقاط بمسابقة الدوري.

ويستغل لاعبو الأهلي تجمعات اللاعبين في التدريبات أو فندق الإقامة من أجل الشد من أزرهم وحثهم على استعادة روح الفانلة الحمراء الغائبة عن اللاعبين في الفترة الأخيرة، من أجل الحفاظ على حظوظهم في التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشرة في تاريخه.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة تضم 21 لاعباً لخوض مباراة الليلة، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني، وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلي تدريباته عصر أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة حيث اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل المران لعرض محاضرة فنية بالفيديو.

واجتمع الجهاز الفني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي أمس، وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والفنية خلال فقرات المران وظهر خلالها جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية جيدة.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عُقد ظهر أمس بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بالمباراة.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من: سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، ورأفت إبراهيم، ووائل محمد، وكرم عطا، ومحمد أسامة، الإداريين بالفريق، ومحمد رشدي، من إدارة المباريات.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق علي أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي، على أن يرتدي فريق وفاق سطيف القميص المخطط بالأبيض والأسود، والشورت الأسود، بينما يرتدي الحارس القميص الأخضر.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لإجراء عملية الإحماء في أرض الملعب.