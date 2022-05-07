شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "دكة" بدلاء الأهلي أمام وفاق سطيف فى نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على مقاعد البدلاء فى الأهلي خلال مباراة وفاق سطيف الجزائري الليلة كل من: محمود متولي - محمد شريف - وليد سليمان - علي لطفي - محمد مجدي أفشة - محمود وحيد - كريم فؤاد - لويس ميكيسوني - أحمد نبيل كوكا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لخوض مباراة وفاق سطيف الجزائري، التي تنطلق بعد قليل باستاد ‏الأهلي ‏والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

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خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة بعدما صعد لهذا الدور على حساب فريق الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين و10 مرات في تاريخه، فيما تأهل فريق وفاق سطيف لهذا الدور على حساب الترجي التونسي.



وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة تضم 21 لاعباً لخوض مباراة الليلة، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني، وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.



واختتم الأهلي تدريباته عصر أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة حيث اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل المران لعرض محاضرة فنية بالفيديو.

واجتمع الجهاز الفني، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي أمس، وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والفنية خلال فقرات المران وظهر خلالها جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية جيدة.



وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عُقد ظهر أمس بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بالمباراة.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من: سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، ورأفت إبراهيم، ووائل محمد، وكرم عطا، ومحمد أسامة، الإداريين بالفريق، ومحمد رشدي، من إدارة المباريات.



وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق علي أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي، على أن يرتدي فريق وفاق سطيف القميص المخطط بالأبيض والأسود، والشورت الأسود، بينما يرتدي الحارس القميص الأخضر.



كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لإجراء عملية الإحماء في أرض الملعب.