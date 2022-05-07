عبد القادر والشحات وبيرسى تاو يقودون تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي الأول، تشكيل الفريق لخوض مباراة وفاق سطيف الجزائري التى تنطلق فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد ‏الأهلي ‏والسلام في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.‏

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

واختتم الأهلي تدريباته عصر أمس، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة حيث اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل المران لعرض محاضرة فنية بالفيديو.

واجتمع الجهاز الفني، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي أمس، وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والفنية خلال فقرات المران وظهر خلالها جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية جيدة.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عُقد ظهر أمس بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بالمباراة.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من: الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، ورأفت إبراهيم، ووائل محمد، وكرم عطا، ومحمد أسامة، الإداريين بالفريق، ومحمد رشدي، من إدارة المباريات.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق علي أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي، على أن يرتدي فريق وفاق سطيف القميص المخطط بالأبيض والأسود، والشورت الأسود، بينما يرتدي الحارس القميص الأخضر.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لإجراء عملية الإحماء في أرض الملعب.