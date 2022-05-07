شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الموجود يحصد ذهبية كأس أوروبا للجودو في البوسنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد عبد الموجود، لاعب المنتخب الوطني للجودو، المركز الأول والميدالية الذهبية، خلال مشاركته في منافسات وزن 66 كجم، ببطولة كأس أوروبا المقامة حاليا في البوسنة، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وحصد عبد الموجود الميدالية الذهبية بعد الفوز على لاعب إسرائيل بالإيبون، في النهائي.

ووصل عبد الموجود إلى النهائي، بعد الفوز على لاعب إسرائيل في الدور الأول، ثم الفوز على لاعب منتخب إنجلترا في دور الـ16، والفوز على لاعب منتخب إيطاليا في الدور ربع النهائي، وذلك قبل الفوز على تشارلي يانج لاعب منتخب إنجلترا في الدور قبل النهائي.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية لمنتخب مصر في البطولة، بعد فوز يسري سامي بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 60 كجم.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من: يسري سامي ومحمد عبد الموجود وأحمد عمرو وعمر سامي وعبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني وعبدالله عثمان وزياد أيمن ومحمد العزازي ومحمد عبده ومريم محمد وسلمى سامر وافنان ياقوت وفرح علي.

يقود المنتخب المدرب الروسي إلكسندر ميخائيل، ويعاونه كل من: حاتم عبد الآخر ومحمد علي، ويترأس البعثة عصام رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ومن جانبه قال مرزوق علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن بطولة البوسنة توفر مستوى مميز من الاحتكاك الدولي لمنتخبنا، وتشهد مشاركة عدد كبير من المنتخبات القوية.

وأضاف، أن الهدف هو الاستعداد بقوة للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا المقرر انطلاقها يوم 26 مايو الجاري بالجزائر، وتكوين جيل جديد من اللاعبين يمكنه حمل راية الجودو المصري لسنوات مقبلة.