شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: استكمال الدراسات وتأجيل مباريات القسم الثانى سبب رحيلى عن طامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر السيد، مدرب مركز شباب طامية السابق أحد أندية القسم الثانى، أن اعتذاره عن استكمال مشواره مع الفريق بسبب ارتباطه بموعد استكمال دراساته فى أوروبا والحصول على دورات تدريبية.

وقال نادر السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع، "إنه حدد موعد الدراسات بناءً على جدول دورى القسم الثانى الذى كان سينتهى فى شهر أبريل، ولكن لجنة المسابقات أجلت المباريات 40 يوما ما أدى إلى تعارض مواعيد الدورات مع الخمس جولات المتبقية، لذلك قدمت اعتذارا لإدارة طامية عن الاستكمال بعدما اطمئن على بقاء الفريق في الموسم المقبل بعد احتلاله المركز السادس".

وأضاف نادر السيد، "الفريق ضمن التواجد في منطقه متميزة هذا الموسم رغم كونه مركز شباب صاعد حديثا، ولكن مجلس الإدارة يفعل كل ما يستطيع للارتقاء بالفريق، وأتمني التوفيق لطامية في الخمس جولات المتبقية وإنهاء الدوري في موقع يليق بالفريق الذي يمتلك مجموعه من اللاعبين المتميزين".

ويحتل نادى مركز شباب طامية المركز السادس برصيد 33 نقطة بعد مرور 25 جولة، حيث حقق الفريق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 10 مباريات، سجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكه 28 هدفا.