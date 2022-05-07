شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم الحكام الأجنبي يصل مصر استعدادًا لإدارة نهائي دوري سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ ساعات قليلة طاقم الحكام الأجنبي الذى سيتولى إدارة المباراتين الأولى والثانية من سلسلة نهائي دوري السوبر موسم 2021/2022 بين الاتحاد السكندرى والأهلي.

واستقبل مندوب الاتحاد المصري لكرة السلة في مطار القاهرة طاقم التحكيم الأجنبي الذي يضم كلًا من الصربي ألكسندر جليسيتش والبوسني أديمير زورابوفيتش والمقرر لهما إدارة مباراتي النهائي الأولى والثانية.

ومن المقرر أن يقود الثنائي الأجنبي المباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري السوبر بمعاونة الحكم المصري الدولي وائل إبراهيم مع استخدام تقنية الفيديو IRS.

ويعد البوسني أديمير زورابوفيتش حكمًا دوليًا منذ عام 1995 وسبق له إدارة العديد من المباريات الهامة من بينها نهائي أولمبياد طوكيو لكرة السلة ين فرنسا وأمريكا، كما أدار العديد من مباريات تصفيات بطولة أوروبا 2022، ونصف نهائي كأس العالم 2019 للرجال بين فرنسا والأرجنتين ومباراة تحديد المركز الثالث والربع بين فرنسا وأستراليا.

أما الصربي ألكسندر جليسيتش، فقد سبق له وأدار 3 مواجهات في أولمبياد طوكيو لكرة السلة أبرزها ربع النهائي بين أستراليا والأرجنتين، وأدار عدد من المواجهات في تصفيات بطولة أوروبا للمنتخبات من بينها إستونيا ضد إيطاليا، كما كان حكمًا في عدد من المواجهات في كأس العالم رجال 2019 من بينها مباراة أمريكا وبولندا في مواجهات تحديد المراكز من الخامس للثامن.

أما وائل إبراهيم الحكم المصري الدولي منذ 2010 فقد سبق له وأدار جميع تصفيات كأس العالم للرجال منذ 2017 وحتى فبراير 2022، بجانب نهائيات بطولة BAL عام 2021 وبطولة الأفرو باسكت أعوام 2017 – 2019 – 2021 وعدد من البطولات الكبرى.