شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه وفاق سطيف الجزائرى بدون 9 لاعبين.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يسلم فريق الاهلى من لعنة الإصابات قبل مباراته المهمة فى التاسعة مساء اليوم، السبت، أمام وفاق سطيف الجزائري فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام ، حيث تأكد غياب لاعب الوسط عمرو السولية والمدافع محمد عبد المنعم عن تشكيل الأهلي فى هذه المباراة، بسبب الإصابة.

ويغيب عن الاهلى أمام بطل الجزائر كل من: صلاح محسن وحسام حسن ومحمد محمود لأسباب فنية، وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي ورامى ربيعة للإصابة.

وضمت قائمة الفريق21 لاعبا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني، وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباراة النادي الأهلى ووفاق سطيف الجزائري، فى مباراة الذهاب التي تقام مساء السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء طاقم الحكام كالتالي: الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكمًا رئيسيًا، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.