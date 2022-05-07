شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يخفف الحمل البدنى للاعبى الزمالك قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على تخفيف الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي خلال مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمواجهة إنبى المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية لمدة دقائق قليلة، وبعدها تم تقسيمهم إلى مجموعتين لأداء تدريبات تأهيلية بالكرة، واهتم الجهاز الفنى خلال هذة الفقرة بالحفاظ على معدلات اللياقة البدنية والمرونة لدي اللاعبين.

وحرص فيريرا على الاجتماع بالثنائي أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، على هامش المران، للتشاور فى بعض الأمور الفنية والاستعداد للقاء القادم أمام إنبي في بطولة الدوري والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وفاز الزمالك بشق الأنفس على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة، والذى لعب 3 مباريات أقل.

سجل عمر السعيد وأحمد سيد زيزو هدفي المباراة فى الدقيقتين 40 و90، بينما سجل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه هدف إيسترن كومباني في الدقيقة 65.