شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة بعثة رجال يد الأهلي قبل مواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد إبراهيم، طبيب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، سلبية مسحة بعثة الفريق فى النيجر قبل مباراة السوبر الأفريقي غدًا الأحد. وخضعت البعثة لمسحة طبية قبل مباراة السوبر الأفريقي، وجاءت نتيجتها سلبية لجميع أفراد البعثة بالكامل.

ومن المقرر أن يواجه «رجال يد الأهلي» فريق الزمالك غدا، الأحد، على لقب السوبر الأفريقي في النيجر فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولتي السوبر الافريقي وكأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويعقد دانيال جوردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، جلسة مع أعضاء الجهاز الفني لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج الاستعداد لمواجهة الزمالك غدا الأحد على لقب كأس السوبر الأفريقي فى النيجر.

ويناقش جوردو مع معاونيه العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء، قبل أن يعقد محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة لخوض المران الأخير.