شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعود لصفوف بيراميدز فى مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود رمضان صبحى، جناح فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لصفوف فريقه فى مواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وغاب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز الأخيرة أمام سموحة بسبب تراكم الإنذارات، ليعود اللاعب لتدعيم صفوف فريقه فى مواجهة المقاصة المقبلة.

وخطف فريق بيراميدز وصافة الدورى مؤقتاً من الأهلى بعد الفوز على سموحة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة باستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 9 قبل أن يضيف أسامة جلال الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 57 وأهدر مروان حمدى مهاجم سموحة ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 35 في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى العام بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 27 في المركز الخامس.