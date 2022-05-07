شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة فنية لرباعى حراس الزمالك استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية لرباعي حراس المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم وعبدالرحمن نفاد، خلال مران اليوم السبت الذى أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وركز طاهر خلال هذه الفقرة مع الحراس على إتقان كل حارس لدوره كلاعب بجانب مركزه الأساسي كحارس مرمي.

وأجرى مدرب الحراس تقسيمة مصغرة بين الرباعي من خلال تقسيمهم لمجموعتين فى منطقة الجزاء، لتطبيق هذا الشق الفنى والخاص بكيفية نقل الكرة بالقدم لزملائهم بالصورة الصحيحة والتعامل فى مثل هذه المواقف فى مواجهة الخصم.

وأشاد أيمن طاهر بمستوى رباعي حراسة المرمى، وتنفيذهم المطلوب منهم بالشكل المناسب.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.