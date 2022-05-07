شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 5 أندية توجت بلقب الدورى بعيدًا عن الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم حصول الأهلى والزمالك على نصيب الأسد فى حصد لقب الدورى المصرى الممتاز، حيث يتوج أحد القطبين باللقب فى المواسم الماضية منذ انطلاق المسابقة، إلا أن هناك مواسم شهدت استثناء بحصول أندية أخرى على اللقب. وجاءت ألقاب الدورى كالتالى.. الأهلى توج بـ 42 لقبا وكان آخر لقب حصل عليه فى موسم 2020. الزمالك الزمالك توج الزمالك بـ 13 لقب دورى، كان أخرهم الموسم الماضي. الإسماعيلى الإسماعيلى حصل الإسماعيلى على بطولة الدورى 3 مرات أعوام 67 – 91 – 2002. الترسانة الترسانة حصل على بطولة الدورى مرة واحدة عام 1963. الأوليمبى الأوليمبى حصل على بطولة مرة وحيدة عام 1966. غزل المحلة غزل المحلة حصل على بطولة وحيدة عام 1973. المقاولون العرب المقاولون العرب حصل على بطولة الدورى مرة وحيدة عام 1983.