شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب "يد الأهلى" يضع مع جهازه المعاون خطة مواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد دانيال جوردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، جلسة مع أعضاء الجهاز الفني لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج الاستعداد لمواجهة الزمالك غدا الأحد على لقب كأس السوبر الأفريقي فى النيجر.

ويناقش جوردو مع معاونيه العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء، قبل أن يعقد محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة لخوض المران الأخير.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولتي السوبر الافريقي وكأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.