شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع خطة للمنتخبات الوطنية واختيار مدير فنى للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بياناً حول وضع خطة للمنتخبات الوطنية المختلفة واختيار المدير الفني للجبلاية خلال المرحلة المقبلة.

وجاء نص البيان كالتالى: "نظرا لخلو منصب المدير الفني للاتحاد وبالإشارة إلى قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (1) بتاريخ 1 / 6 / 2022 بتكليف الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات بمراجعة برامج الأجهزة الفنيه للمنتخبات المختلفه.. ولرغبة المجلس في تعين مدير فني للاتحاد وكذلك لجنه فنية تتولي وضع البرامج الفنية واختيار الأجهزة الفنية للمراحل السنيه الأخرى ولتفعيل هذا القرار وتنفيذه فقد تقرر بتكليفهما ببحث السير الذاتيه لعدد من المديرين الفنيين بمختلف الجنسيات (مصريه/اجنبيه)والمعروضة علي الاتحاد سواء من خلال سير ذاتية أو اقتراحات وتصورات أعضاء مجلس الإدارة علي أن يتم الانتهاء من البحث ووضع تقرير خلال 10 أيام ليتم تحديد موعد أجتماع مجلس الادارة القادم لمناقشته " .

وتم تكليف الثنائي إمام وبركات بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات المختلفة، واختيار مدير فني جديد للاتحاد، وكذلك تشكيل لجنة فنية لوضع البرامج الفنية واختيار الأجهزة الفنية للمراحل السنية الأخرى.