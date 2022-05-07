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فيريرا يعقد جلسة تحفيزية مع لاعبى الزمالك قبل مران اليوم

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القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز. 

 

ووجه المدير الفنى عدة رسائل للاعبين خلال الجلسة، أهمهما مواصلة العمل بكل جدية وتركيز من أجل الاستمرار فى الطريق الصحيح ومواصلة الانتصارات.

 

وأكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا للاعبين فى وجود معاونيه أنه لديه ثقة في جميع اللاعبين لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، وإدراكهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وفي نهاية الجلسة قام المدير الفني بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الممتاز، المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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