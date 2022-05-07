شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى بدورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة وفاق سطيف.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع وفاق سطيف الجزائرى باستاد الأهلى والسلام فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه، وتقام المباراة بحضور جماهيرى يقارب الـ20 ألف مشجع.

ويمالك الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فرصة قوية لتسجيل رقم قياسى جديد فى تاريخه الأفريقى بالوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه، وذلك حال نجاحه فى تجاوز عقبة وفاق سطيف بطل الجزائر.



مشوار الاهلى

وعزز الأهلي من رقمه القياسي في دوري الأبطال بالوصول لنصف النهائي للمرة الـ18 في تاريخه الأفريقي العريق.

وحافظ الأحمر على تواجده في نصف النهائي في آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله في نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022.

وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.

مشوار الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا

جيندارميري ناشونال النيجر 1-1 الاهلى

الاهلى 6-1 جيندارميري ناشونال - النيجر

الاهلى 0-0 الهلال السودانى

الاهلى 0-1 صن دوانز

الاهلى 3-2 المريخ السودانى

الاهلى 0-1 صن دوانز

الاهلى 3-1 المريخ السودانى

الاهلى 1-0 الهلال السودانى

الاهلى 2-1 الرجاء المغربى

الاهلى 1-1 الرجاء المغربى